Dipendenti sottopagati: indagati dirigenti Bayern Monaco

Possibile scandalo in arrivo in Baviera. Come riporta un'inchiesta di Sport Inside, i dirigenti del Bayern Monaco sono accusati di "trattenuta e appropriazione indebita di salari" così come "errata tenuta di registri orari, mancata concessione del salario minimo" nei confronti dei Dipendenti del Bayern Campus, il settore giovanile del club.

