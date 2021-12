Capodanno, i cenoni nei locali non potranno trasformarsi in feste danzanti. Controlli a tappeto (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Controlli per e nei giorni successivi, per verificare il rispetto di norme e divieti anti contagio. La circolare inviata ai prefetti da Bruno Frattasi, capo di Gabinetto del ministro Luciana Lamprgese,... Leggi su leggo (Di mercoledì 29 dicembre 2021)per e nei giorni successivi, per verificare il rispetto di norme e divieti anti contagio. La circolare inviata ai prefetti da Bruno Frattasi, capo di Gabinetto del ministro Luciana Lamprgese,...

Advertising

AccettoAnna : RT @destino79: che il picco di tamponi rapidi fatti in italia coincida con i cenoni di natale e capodanno da una buona idea di quali siano… - giuliog : RT @rep_roma: I cinque cenoni di Capodanno più cari di Roma: fino al 1300 euro per un menu stellare [aggiornamento delle 13:03] https://t.c… - _Claudio_C_ : @Cartabellotta Mi preoccuperei di più dei mega cenoni di capodanno spesso in abitazioni private dove non ci si atti… - destino79 : che il picco di tamponi rapidi fatti in italia coincida con i cenoni di natale e capodanno da una buona idea di qua… - LiveSicilia : Covid: a capodanno a rischio il 50% dei cenoni -