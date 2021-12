Calendario basket 3×3 2022: date e programma di tutti gli eventi. Spiccano i Mondiali a giugno (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La situazione del basket 3×3 nel 2022 è del tutto in via di evoluzione. Questo perché, ad oggi, la FIBA ha lasciato trapelare pochissimi dettagli circa il Calendario del 2022, con date per ora piuttosto risicate circa l’anno che verrà. Negli ultimi giorni, però, qualcosa è emerso in maniera più importante. I Mondiali si svolgeranno ad Anversa nel prossimo mese di giugno, e che la stessa manifestazione iridata Under 23 non ha ancora una sede per quest’anno (ma, paradossalmente, ce l’ha per il 2023: la Polonia). Recente l’assegnazione degli Europei Under 17 alla Grecia, mentre per quelli maggiori è arrivata la conferma di Graz, in Austria, come sede nel prossimo mese di settembre. Calendario basket 2022: ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La situazione del3×3 nelè del tutto in via di evoluzione. Questo perché, ad oggi, la FIBA ha lasciato trapelare pochissimi dettagli circa ildel, conper ora piuttosto risicate circa l’anno che verrà. Negli ultimi giorni, però, qualcosa è emerso in maniera più importante. Isi svolgeranno ad Anversa nel prossimo mese di, e che la stessa manifestazione iridata Under 23 non ha ancora una sede per quest’anno (ma, paradossalmente, ce l’ha per il 2023: la Polonia). Recente l’assegnazione degli Europei Under 17 alla Grecia, mentre per quelli maggiori è arrivata la conferma di Graz, in Austria, come sede nel prossimo mese di settembre.: ...

Ultime Notizie dalla rete : Calendario basket Napoli Basket, tamponi negativi: attesa per il ritorno in palestra La LegaBasket dovrà anche pronunciarsi sulla gara Venezia - Napoli, non giocata e da riprogrammare nel calendario delle due squadre . Foto: pagina ufficiale Facebook Napoli Basket

Calendario basket 2022: date e programma di tutti gli eventi. Spiccano Europei maschili e Mondiali femminili Andiamo a vedere tutto quello cui potremo assistere nel 2022 nel dettaglio completo, dai primi di gennaio fin dove attualmente è noto il confine. CALENDARIO BASKET 2022 MANIFESTAZIONI MASCHILI SERIE A MASCHILE 14a giornata - 2 - 3 gennaio 15a giornata - 8 - 9 gennaio 16a giornata - 15 - 16 gennaio 17a giornata - 22 - 23 gennaio 18a giornata - ...

Calendario basket 2022: date e programma di tutti gli eventi. Spiccano Europei maschili e Mondiali femminili OA Sport Surne Bilbao Basket - Unicaja Guarda Liga Endesa event: Surne Bilbao Basket - Unicaja live su Eurosport. Risultati, statistiche e commenti in tempo reale.

HLA Alicante - Acunsa Gipuzkoa Guarda LEB Oro event: HLA Alicante - Acunsa Gipuzkoa live su Eurosport. Risultati, statistiche e commenti in tempo reale.

