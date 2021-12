Adriana Volpe svela qual è stata la sua prima reazione in aula dopo la condanna di Giancarlo Magalli e confessa: “Mi sarei aspettata che…” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La vicenda giudiziaria che vede protagonista Adriana Volpe e Giancarlo Magalli sta creando un grande chiacchiericcio. E sulla vicenda è tornata proprio l’opinionista del Gf Vip 6, attraverso una lunga intervista rilasciata al settimanale Ora. Magalli è stato definitivamente condannato dal tribunale di Milano per diffamazione aggravata nei suoi confronti e sarà costretto a risarcire i danni. Sui suoi profili social ha sminuito i fatti, minimizzando l’accaduto. Cosa che non è andata per nulla giù alla Volpe: Ancora una volta ha scritto un post per screditarmi e questa volta ha denigrato anche il lavoro del tribunale e dei giudici. È triste che un personaggio del suo calibro si nasconda dietro ad un dito invece di cercare di porre rimedio a insulti, attacchi e gravi ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La vicenda giudiziaria che vede protagonistasta creando un grande chiacchiericcio. E sulla vicenda è tornata proprio l’opinionista del Gf Vip 6, attraverso una lunga intervista rilasciata al settimanale Ora.è stato definitivamenteto dal tribunale di Milano per diffamazione aggravata nei suoi confronti e sarà costretto a risarcire i danni. Sui suoi profili social ha sminuito i fatti, minimizzando l’accaduto. Cosa che non è andata per nulla giù alla: Ancora una volta ha scritto un post per screditarmi e questa volta ha denigrato anche il lavoro del tribunale e dei giudici. È triste che un personaggio del suo calibro si nasconda dietro ad un dito invece di cercare di porre rimedio a insulti, attacchi e gravi ...

