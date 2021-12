Sci alpino, startlist superG Bormio: orario, programma, tv, streaming, pettorali di partenza degli azzurri (Di martedì 28 dicembre 2021) Mercoledì 29 dicembre (ore 11.30) si disputerà il primo superG di Bormio, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. Nuova gara veloce sulla mitica pista Stelvio dopo la discesa libera di oggi che ha aperto l’imperdibile trittico in Valtellina. Si preannuncia nuovamente grande spettacolo sulle nevi italiane e la speranza è quella di vivere nuove intense emozioni, come quelle regalate da Dominik Paris, capace di imporsi nella discesa libera. L’altoatesino scatterà col pettorale numero 6, desideroso di fare la differenza e di sognare ancora in grande. Tra i favoriti della vigilia spiccano gli svizzeri Marco Odermatt (pettorale numero 7) e Gino Caviezel (4), gli austriaci Vincent Kriechmayr (5) e Matthias Mayer (9), gli elvetici Beat Feuz (15) e Loic Meillard (16), i norvegesi Aleksander Kilde (11) e Adrian Sejersted ... Leggi su oasport (Di martedì 28 dicembre 2021) Mercoledì 29 dicembre (ore 11.30) si disputerà il primodi, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci. Nuova gara veloce sulla mitica pista Stelvio dopo la discesa libera di oggi che ha aperto l’imperdibile trittico in Valtellina. Si preannuncia nuovamente grande spettacolo sulle nevi italiane e la speranza è quella di vivere nuove intense emozioni, come quelle regalate da Dominik Paris, capace di imporsi nella discesa libera. L’altoatesino scatterà col pettorale numero 6, desideroso di fare la differenza e di sognare ancora in grande. Tra i favoriti della vigilia spiccano gli svizzeri Marco Odermatt (pettorale numero 7) e Gino Caviezel (4), gli austriaci Vincent Kriechmayr (5) e Matthias Mayer (9), gli elvetici Beat Feuz (15) e Loic Meillard (16), i norvegesi Aleksander Kilde (11) e Adrian Sejersted ...

