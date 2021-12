Quel particolare sul viso del Papa su cui si sta facendo un gran parlare (Di martedì 28 dicembre 2021) Le immagini dell’Angelus di Natale hanno fatto montare numerose indiscrezioni sullo stato di salute di Papa Francesco, seguite da illazioni ma anche da sincere preoccupazioni. Cosa c’è di vero? Durante la proclamazione della preghiera il giorno di Natale, dal balcone della Terza loggia di Piazza San Pietro, un sito vaticano ha rilevato un dettaglio non L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 28 dicembre 2021) Le immagini dell’Angelus di Natale hanno fatto montare numerose indiscrezioni sullo stato di salute diFrancesco, seguite da illazioni ma anche da sincere preoccupazioni. Cosa c’è di vero? Durante la proclamazione della preghiera il giorno di Natale, dal balcone della Terza loggia di Piazza San Pietro, un sito vaticano ha rilevato un dettaglio non L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

TonyFreak_ : @shaka_ste Mah, a priori quel ragazzo è un po' particolare sotto certi punti di vista. Alla fine volevo solo fargli… - futilimotivi : @RobertoGotta quel ricordo particolare di quelle quindici parole quaranta secondi prima del gol di Michael Thomas... - BlackK239 : @gaetdisabato Si,la mia come la sua però. È quel limite che decisivo. In particolare quel limite deve essere concor… - unissonss : @fr4gole Per quanto riguarda questo, sono d’accordo con te. Ma io non stavo parlando di nessuna situazione in parti… - them_rip : @ceofbooks @coccinellabruh La parola chiave è essere il più brevi e coincisi possibile Se vai oltre la lunghezza d… -

Ultime Notizie dalla rete : Quel particolare Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Simu Liu è nel film? La risposta dell'attore ... e in particolare la possibilità di un'ingente quantità di camei e "guest star" nel film. Tra ... ha voluto mettere le cose in chiaro al riguardo: " Anche se fossi parte di quel film, e non lo sono, non ...

Covid, bollettino oggi 28 dicembre 2021: 78.313 casi (mai così tanti da inizio pandemia) e 202 morti. Oltre 1 milione di tamponi La prima fascia d'età per quel che riguarda il contagio è la 40 - 49 (19,67%), seguita dalla 30 - ... Dei 464 positivi, 429 sono residenti in Basilicata e in particolare la situazione più preoccupante è ...

Quel particolare sul viso del Papa su cui si sta facendo un gran parlare La Luce di Maria ... e inla possibilità di un'ingente quantità di camei e "guest star" nel film. Tra ... ha voluto mettere le cose in chiaro al riguardo: " Anche se fossi parte difilm, e non lo sono, non ...La prima fascia d'età perche riguarda il contagio è la 40 - 49 (19,67%), seguita dalla 30 - ... Dei 464 positivi, 429 sono residenti in Basilicata e inla situazione più preoccupante è ...