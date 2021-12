Morto per Covid 'Mauro da Mantova'. Convinto no vax, si era vantato di essere un untore (Di martedì 28 dicembre 2021) Sconfitto dal virus che aveva "negato". E' Morto così Maurizio Buratti, il carrozziere 61enne Convinto no vax che si era vantato di essere un untore . Il decesso lunedì all'ospedale Borgo Trento di ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 28 dicembre 2021) Sconfitto dal virus che aveva "negato". E'così Maurizio Buratti, il carrozziere 61enneno vax che si eradiun. Il decesso lunedì all'ospedale Borgo Trento di ...

