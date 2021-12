Mantova, quando si entra in questa sala non si sa dove guardare. 360 gradi di meraviglia (Di martedì 28 dicembre 2021) Stupore e meraviglia; è questo quello che i visitatori di Palazzo Te a Mantova provano quando entrano nella sala più famosa. È la Stanza dei Giganti affrescata da Giuliano Romano allievo di Raffaello e artefice di tutto il complesso. LEGGI ANCHE: — Mantova, l’Isola dei Fiori di Loto più grande d’Italia: dove poterla ammirare “Non si pensi alcuno di vedere mai opera di pennello più orribile e spaventosa, né più naturale di questa. E chi entra in quella stanza, non può non temere che ogni cosa non gli rovini addosso” GIorgio Vasari Potenza espressiva, dinamismo e giochi illusionistici: nella sala dei Giganti c’è tutto questo. Romano nel raccontare la caduta dei giganti (tratta da Le Metamorfosi di Ovidio) ha ... Leggi su funweek (Di martedì 28 dicembre 2021) Stupore e; è questo quello che i visitatori di Palazzo Te aprovanono nellapiù famosa. È la Stanza dei Giganti affrescata da Giuliano Romano allievo di Raffaello e artefice di tutto il complesso. LEGGI ANCHE: —, l’Isola dei Fiori di Loto più grande d’Italia:poterla ammirare “Non si pensi alcuno di vedere mai opera di pennello più orribile e spaventosa, né più naturale di. E chiin quella stanza, non può non temere che ogni cosa non gli rovini addosso” GIorgio Vasari Potenza espressiva, dinamismo e giochi illusionistici: nelladei Giganti c’è tutto questo. Romano nel raccontare la caduta dei giganti (tratta da Le Metamorfosi di Ovidio) ha ...

