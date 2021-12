Manila Nazzaro in lacrime al GF Vip: “Una sconfitta personale”, Lorenzo Amoruso su tutte le furie (Di martedì 28 dicembre 2021) Parentesi critica per Manila Nazzaro al GF Vip 6, dopo l’attacco inaspettato di Clarissa Selassié che ha aperto a uno scontro a distanza sfociato in un pianto disperato dell’ex Miss Italia. Per la concorrente si tratta di una “sconfitta personale” indigesta, ma sui social è arrivato l’intervento al vetriolo del compagno, Lorenzo Amoruso, su tutte le furie dopo quanto andato in onda. Manila Nazzaro in lacrime al GF Vip: “Una sconfitta personale“ Lo scontro titanico tra Clarissa Selassié e Manila Nazzaro non ha lasciato indifferente l’ex Miss Italia, accusata di essere “falsa” dalla ex concorrente del reality. Poco dopo aver ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 28 dicembre 2021) Parentesi critica peral GF Vip 6, dopo l’attacco inaspettato di Clarissa Selassié che ha aperto a uno scontro a distanza sfociato in un pianto disperato dell’ex Miss Italia. Per la concorrente si tratta di una “” indigesta, ma sui social è arrivato l’intervento al vetriolo del compagno,, suledopo quanto andato in onda.inal GF Vip: “Una“ Lo scontro titanico tra Clarissa Selassié enon ha lasciato indifferente l’ex Miss Italia, accusata di essere “falsa” dalla ex concorrente del reality. Poco dopo aver ...

