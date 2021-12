LIVE Biathlon, World Team Challenge 2021 in DIRETTA: comincia l’inseguimento, l’Italia deve recuperare 50 secondi dalla testa! (Di martedì 28 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.12 Bene anche Dorothea Wierer! Zero rapido per l’azzurra che adesso può rientrare. 19.11 Continua ad essere un rullo compressore la Germania: zero per Hettich e nono poligono di fila immacolato. Bene Russia ed Ucraina. 19.10 Si entra al primo poligono a terra. 19.09 Hettich ha un vantaggio di 16 secondi su Russia ed Ucraina al primo rilevamento cronometrico. 19.08 Wierer parte insieme a tutte le altre: evidentemente un distacco così ampio ha indotto gli organizzatori a non far partire con troppo ritardo le inseguitrici. 19.06 PARTE HETTICH E comincia LA GARA AD INSEGUIMENTO! 19.03 Un risultato quello maturato finora che può dare grande fiducia e consapevolezza a Lesser ed Hettich anche per il prosieguo della Coppa del Mondo. Le potenzialità al tiro di questi due atleti ci ... Leggi su oasport (Di martedì 28 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.12 Bene anche Dorothea Wierer! Zero rapido per l’azzurra che adesso può rientrare. 19.11 Continua ad essere un rullo compressore la Germania: zero per Hettich e nono poligono di fila immacolato. Bene Russia ed Ucraina. 19.10 Si entra al primo poligono a terra. 19.09 Hettich ha un vantaggio di 16su Russia ed Ucraina al primo rilevamento cronometrico. 19.08 Wierer parte insieme a tutte le altre: evidentemente un distacco così ampio ha indotto gli organizzatori a non far partire con troppo ritardo le inseguitrici. 19.06 PARTE HETTICH ELA GARA AD INSEGUIMENTO! 19.03 Un risultato quello maturato finora che può dare grande fiducia e consapevolezza a Lesser ed Hettich anche per il prosieguo della Coppa del Mondo. Le potenzialità al tiro di questi due atleti ci ...

