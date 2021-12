Le catastrofi naturali generano milioni di poveri assoluti. Ma a loro non si bada (Di martedì 28 dicembre 2021) Il Monte Sasso franò nella notte del 25 giugno 1892 a causa dell’azione continua delle acque. Oltre alla strada provinciale e alla ferrovia, furono sepolte circa trenta case. Le vittime furono numerose e, secondo i quotidiani dell’epoca, se la frana fosse caduta qualche minuto dopo, il treno da Bologna sarebbe rimasto anch’esso sepolto dalla rupe crollata: “Il frastuono della frana indusse sicuramente il macchinista a proseguire lentamente e la rapida azione di un cantoniere riuscì a fermare il treno nei pressi del Ponte del Diavolo a poche decine di metri dalla frana, evitando così un ulteriore disastro”. In quel frangente il Re si trovava nella sua villa di Monza. Non giudicò l’episodio tanto grave da meritare una visita ai luoghi dal disastro, forse perché la maggior parte delle vittime erano poveri trogloditi che abitavano nelle sottostanti case-grotta. E un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) Il Monte Sasso franò nella notte del 25 giugno 1892 a causa dell’azione continua delle acque. Oltre alla strada provinciale e alla ferrovia, furono sepolte circa trenta case. Le vittime furono numerose e, secondo i quotidiani dell’epoca, se la frana fosse caduta qualche minuto dopo, il treno da Bologna sarebbe rimasto anch’esso sepolto dalla rupe crollata: “Il frastuono della frana indusse sicuramente il macchinista a proseguire lentamente e la rapida azione di un cantoniere riuscì a fermare il treno nei pressi del Ponte del Diavolo a poche decine di metri dalla frana, evitando così un ulteriore disastro”. In quel frangente il Re si trovava nella sua villa di Monza. Non giudicò l’episodio tanto grave da meritare una visita ai luoghi dal disastro, forse perché la maggior parte delle vittime eranotrogloditi che abitavano nelle sottostanti case-grotta. E un ...

Ultime Notizie dalla rete : catastrofi naturali Clima, in 2021 oltre 170 mld di dollari di danni da calamità Nel 2020, sempre secondo l'ong, i danni legati alle catastrofi naturali erano ammontati a 150 miliardi di dollari mentre nel 2019 erano ammontati a circa 135 mld di dollari. A provocare più danni è ...

Metaverso e intelligenza artificiale, un cambiamento imminente In evidenza ... insieme alla potenza del cloud) combinato con i progressi nelle tecniche di intelligenza artificiale e nella teoria del caos consentirà di fornire avvisi di catastrofi naturali molto prima del ...

Le catastrofi naturali generano milioni di poveri assoluti. Ma a loro non si bada Il Fatto Quotidiano Il costo dei disastri ambientali I Cirigliano sono una delle 50 famiglie - 350 persone in tutto - che ha trascorso il Natale attorno all’albero addobbato nella stanza d’albergo Gerry Cirigliano abita al Marriott Residence Inn della c ...

Cambiamento climatico, gli eventi meteorologici più dannosi del 2021. FOTO Si tratta della siccità registrata in vari territori del mondo (dall’Argentina all’Africa Orientale); delle alluvioni in Sud Sudan, che hanno causato oltre 850mila sfolati; della cosiddetta crisi del ...

