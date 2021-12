Il Quirinale ha poteri che farebbero di Draghi non un notaio ma un arbitro (Di martedì 28 dicembre 2021) Con un certo sopracciò, facendola insomma da padroni del sapere, costituzionalisti che non sono poi di tanto al di sopra delle grandi petulanze virologiche del momento, tutti esposti su giornali e tv nel loro Jingle Bells demoliberale, ci avvertono dei rischi tremendi di un presidenzialismo di fatto. Il fatto del presidenzialismo è che Draghi possa, da nonno o in altri ruoli nazionali poi lo vedremo, diventare capo dello stato, passando al Quirinale da Palazzo Chigi dopo un anno di accorto decisionismo, e limitato o autolimitato: la circostanza è considerata un rischio repubblicano. Eppure il presidenzialismo di fatto è proprio e precisamente la dottrina costituzionale voluta o prefigurata in ogni dettaglio dai padri della Patria repubblicana, con il varo finale della Carta nel 1948. Guardate alla storia dei dodici e vedrete che lassù da dove si ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 28 dicembre 2021) Con un certo sopracciò, facendola insomma da padroni del sapere, costituzionalisti che non sono poi di tanto al di sopra delle grandi petulanze virologiche del momento, tutti esposti su giornali e tv nel loro Jingle Bells demoliberale, ci avvertono dei rischi tremendi di un presidenzialismo di fatto. Il fatto del presidenzialismo è chepossa, da nonno o in altri ruoli nazionali poi lo vedremo, diventare capo dello stato, passando alda Palazzo Chigi dopo un anno di accorto decisionismo, e limitato o autolimitato: la circostanza è considerata un rischio repubblicano. Eppure il presidenzialismo di fatto è proprio e precisamente la dottrina costituzionale voluta o prefigurata in ogni dettaglio dai padri della Patria repubblicana, con il varo finale della Carta nel 1948. Guardate alla storia dei dodici e vedrete che lassù da dove si ...

