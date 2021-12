Il manifesto pubblicitario con razzi e fuochi d’artificio in mano a un bambino

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 28 dicembre 2021) Mentre sul sito del Comune di Napoli è iniziata la campagna di sensibilizzazione contro ia Capodanno, con un video dell’assessorato alla Salute che ha come testimonial Lorenzo Sarcinelli, Patrizio Rispo, Antonella Prisco, Stefano Sacripanti, Patrizio Oliva e Guglielmo Stendardo, tra i quartieri di Bagnoli, periferia occidentale del capoluogo campano, spuntano cartelloni pubblicitari in cui a promuovere batterie eè un. Berretto e cappuccio della felpa tirato in su, dalla sua bocca parte una vignetta con una frase in dialetto: “V’abboff ‘e bott” (“Vi riempio di botti”, un gioco di parole). Una campagna pubblicitaria terribile in vista dell’arrivo della notte di San Silvestro, considerando che i minori non sono autorizzati ad usare certi materiali esplosivi. Il...