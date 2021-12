El Salvador | sequestrate oltre 4 tonnellate di cocaina

(Di martedì 28 dicembre 2021) La Marina militare di Elha sequestrato 4,1didurante un'operazione nell'Oceano Pacifico in cui sono stati arrestati cinque colombiani e due ecuadoriani che la ...

Ultime Notizie dalla rete : Salvador sequestrate

Agenzia ANSA

La Marina militare di Elha sequestrato 4,1 tonnellate di cocaina durante un'operazione nell'Oceano Pacifico in cui sono stati arrestati cinque colombiani e due ecuadoriani che la trasportavano su due barche ...Ad esempio, nel 2019, circa il 68% delle armi da fuocodalle forze dell'ordine in Messico, e circa la metà delle armiin Belize, El, Honduras e Panama, arrivavano ...La Marina militare di El Salvador ha sequestrato 4,1 tonnellate di cocaina durante un'operazione nell'Oceano Pacifico in cui sono stati arrestati cinque colombiani e due ecuadoriani che la trasportava ...