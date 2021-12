È morto Mauro da Mantova: il No Vax de La Zanzara ucciso dal Covid (Di martedì 28 dicembre 2021) Maurizio Buratti, conosciuto come Mauro da Mantova, è morto a 61 anni dopo essere stato colpito dal Covid. L’uomo, noto per i suoi interventi nella trasmissione La Zanzara, era un No Vax fortemente convinto. Mauro da Mantova, all’anagrafe Maurizio Buratti, è morto all’età di 61 anni: l’uomo, convinto No Vax, era noto per i suoi interventi spesso contestati nella trasmissione La Zanzara di Radio 24. (screenshot video)Ad ucciderlo è stato proprio il Covid: Mauro da Mantova è deceduto ieri sera all’ospedale di Borgo Treno (Verona), nel quale era ricoverato da alcune settimane in terapia intensiva, in gravi condizioni. Mauro da Mantova: ... Leggi su ck12 (Di martedì 28 dicembre 2021) Maurizio Buratti, conosciuto comeda, èa 61 anni dopo essere stato colpito dal. L’uomo, noto per i suoi interventi nella trasmissione La, era un No Vax fortemente convinto.da, all’anagrafe Maurizio Buratti, èall’età di 61 anni: l’uomo, convinto No Vax, era noto per i suoi interventi spesso contestati nella trasmissione Ladi Radio 24. (screenshot video)Ad ucciderlo è stato proprio ildaè deceduto ieri sera all’ospedale di Borgo Treno (Verona), nel quale era ricoverato da alcune settimane in terapia intensiva, in gravi condizioni.da: ...

Corriere : Morto Mauro da Mantova: il no vax ospite a «La Zanzara» sconfitto dal Covid a 61 anni - lucatelese : Gridava al supermercato, ridendo: “Il Covid non esiste! Lo hanno inventato gli ebrei! Io sto infettando tutti con l… - fanpage : È morto per Covid #MaurodaMantova, convinto #novax: si vantava di essere un untore - Livia_DiGioia : RT @salvinimi: Ultim'ora Zan,,,,,: 'Mauro da Mantova clinicamente morto'. Purtroppo la responsabilità della sua morte non è da attribuire s… - f_passerini94 : a tuo modo, sei stato un compagno dei miei ultimi 8 anni, senza mai deludermi. ti mancava tutto, tranne il coraggio… -