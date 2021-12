Dalma Maradona, l’addio allo zio Hugo, scomparso a 52 anni (Di martedì 28 dicembre 2021) “Riposa in pace zio. Un abbraccio infinito a Nicole, Thiago e Meli”: è questo il messaggio di addio che Dalma Maradona, figlia di Diego Armando Maradona, ha affidato a Instagram per salutare suo zio Hugo, deceduto a causa di un arresto cardiaco. Hugo Maradona, fratello di Diego Armando, è stato colpito da un infarto che lo ha stroncato. L’uomo è morto nella sua abitazione a poco più di un anno di distanza dalla scomparsa del fratello. Hugo Maradona è morto a Napoli Hugo Maradona, fratello minore del Pibe de Oro, aveva 52 anni e abitava a Monte di Procida, in provincia di Napoli, dove è morto. L’uomo aveva cominciato a giocare a calcio anche lui da giovanissimo, proprio come Diego. A 18 ... Leggi su dilei (Di martedì 28 dicembre 2021) “Riposa in pace zio. Un abbraccio infinito a Nicole, Thiago e Meli”: è questo il messaggio di addio che, figlia di Diego Armando, ha affidato a Instagram per salutare suo zio, deceduto a causa di un arresto cardiaco., fratello di Diego Armando, è stato colpito da un infarto che lo ha stroncato. L’uomo è morto nella sua abitazione a poco più di un anno di distanza dalla scomparsa del fratello.è morto a Napoli, fratello minore del Pibe de Oro, aveva 52e abitava a Monte di Procida, in provincia di Napoli, dove è morto. L’uomo aveva cominciato a giocare a calcio anche lui da giovanissimo, proprio come Diego. A 18 ...

