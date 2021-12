Covid, in Francia quasi 180mila contagi in un giorno: è il record da inizio pandemia (Di martedì 28 dicembre 2021) anche la fa registrare il proprio record quotidiano di casi da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore, sono stati ben 179.807 i contagi accertati . Leggi anche > Covid in Francia, aumentano ricoveri e ... Leggi su leggo (Di martedì 28 dicembre 2021) anche la fa registrare il proprioquotidiano di casi da. Nelle ultime 24 ore, sono stati ben 179.807 iaccertati . Leggi anche >in, aumentano ricoveri e ...

MediasetTgcom24 : Covid, in Francia esplodono i casi: nelle ultime 24 ore sono 180mila #francia - rtl1025 : ???? Sono più di 180.000 i contagi di #Covid registrati nelle ultime 24 ore in #Francia, un nuovo record dall'inizio… - Agenzia_Ansa : La Francia ha registrato più di 90 mila contagi Covid in 24 ore, un record assoluto dall'inizio della pandemia #ANSA - Piergiulio58 : Covid: in Francia esplodono i contagi, 180.000 in 24 ore - Ultima Ora - LBasemi : Gli atleti muoiono e la Francia di Macron rende obbligatorio il vaccino Covid per le star dello sport -