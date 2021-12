Cloud nazionale, selezionato il progetto di Tim e Cdp (Di martedì 28 dicembre 2021) Cloud nazionale, comincia la gara. Il Dipartimento per la Trasformazione digitale, guidato dal ministro Vittorio Colao, ha dato il via alla competizione per il Cloud nazionale della Pubblica amministrazione. Ovvero il sistema per trasferire sulla ‘nuvola’ digitale le tecnologie di sicurezza per la protezione delle informazioni pubbliche riservate. Colao ha indicato come proposta di riferimento per la gara quella espressa dal raggruppamento di imprese guidato da Tim, Cassa depositi e prestiti, Leonardo e Sogei. Il 2022, anno decisivo per il Cloud Il progetto, dunque, viene messo a gara e – scrive il Dipartimento – si prevede che il bando lo si possa pubblicare nelle prime settimane del 2022. Obiettivo: permettere l’avvio concreto dei lavori entro la seconda metà dell’anno. Tutti ... Leggi su velvetmag (Di martedì 28 dicembre 2021), comincia la gara. Il Dipartimento per la Trasformazione digitale, guidato dal ministro Vittorio Colao, ha dato il via alla competizione per ildella Pubblica amministrazione. Ovvero il sistema per trasferire sulla ‘nuvola’ digitale le tecnologie di sicurezza per la protezione delle informazioni pubbliche riservate. Colao ha indicato come proposta di riferimento per la gara quella espressa dal raggruppamento di imprese guidato da Tim, Cassa depositi e prestiti, Leonardo e Sogei. Il 2022, anno decisivo per ilIl, dunque, viene messo a gara e – scrive il Dipartimento – si prevede che il bando lo si possa pubblicare nelle prime settimane del 2022. Obiettivo: permettere l’avvio concreto dei lavori entro la seconda metà dell’anno. Tutti ...

Advertising

emarchisa : RT @EngineeringSpa: Dalla #TrasformazioneDigitale all’importanza del #CapitaleUmano, dalle opportunità di un #PNRR inclusivo e partecipato… - ATPistori : RT @e_pagliarini: Il Dipartimento per la Trasformazione digitale ha scelto Tim, Cdp, Leonardo e Sogei per il polo strategico nazionale (Clo… - ninda1952 : RT @RaiNews: Il Dipartimento per la trasformazione digitale, guidato dal ministro Colao, ha dato il via alla gara per il Cloud nazionale de… - RE9ORTER : RT @RaiNews: Il Dipartimento per la trasformazione digitale, guidato dal ministro Colao, ha dato il via alla gara per il Cloud nazionale de… - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Cloud nazionale, cos'è e cosa succederà con tutti i nostri dati sulla nuvola (e chi li ... -