Cartelle fiscali, più tempo per pagare (Di martedì 28 dicembre 2021) Per le Cartelle notificate da gennaio a marzo 2022 i contribuenti avranno 180 giorni di tempo per saldarle invece dei canonici 60. Il punto dell’economista Gianni Lepre. sat/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 dicembre 2021) Per lenotificate da gennaio a marzo 2022 i contribuenti avranno 180 giorni diper saldarle invece dei canonici 60. Il punto dell’economista Gianni Lepre. sat/gtr su Il Corriere della Città.

Advertising

restoalsud : #territorio #sud #lavoro Cartelle fiscali, più tempo per pagare - - LaNotifica : Cartelle fiscali, più tempo per pagare - CorriereCitta : Cartelle fiscali, più tempo per pagare - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Cartelle fiscali, più tempo per pagare - - Zaza8112 : @matteosalvinimi ha proposto il condono delle cartelle fiscali dal 2000 al 2015, ha votato per la riforma fiscale c… -