Calciomercato Juventus: via McKennie per un vecchio obiettivo bianconero (Di martedì 28 dicembre 2021) Calciomercato Juventus: la cessione di McKennie potrebbe favorire l’acquisto di un altro centrocampista La Juventus potrebbe vendere McKennie per trovare le risorse necessarie con cui portare a Torino il giovane Tchouaméni. Anticipando la concorrenza del Chelsea. Secondo quanto riferisce il Daily Express, infatti, il Tottenham sarebbe seriamente intenzionato ad acquistare il centrocampista americano bianconero. Se l’affare dovesse andare in porto, la Juve reinvestirebbe la cifra guadagnata sul talentuoso giocatore del Monaco. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 dicembre 2021): la cessione dipotrebbe favorire l’acquisto di un altro centrocampista Lapotrebbe vendereper trovare le risorse necessarie con cui portare a Torino il giovane Tchouaméni. Anticipando la concorrenza del Chelsea. Secondo quanto riferisce il Daily Express, infatti, il Tottenham sarebbe seriamente intenzionato ad acquistare il centrocampista americano. Se l’affare dovesse andare in porto, la Juve reinvestirebbe la cifra guadagnata sul talentuoso giocatore del Monaco. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus Calciomercato Juventus: tentativo per Muriel dell'Atalanta ASCOLTA Calciomercato Juventus: tentativo a gennaio per Luis Muriel dell'Atalanta. La strategia della società bianconera La Juventus è pronta a fiondarsi su Luis Muriel già a gennaio. Tra le squadre ...

Calciomercato, scambi con Juve e Inter: Mourinho rifà la Roma a gennaio La Roma è pronta ad attivarsi sul calciomercato di gennaio. Sul tavolo possibili scambi con Juventus e Inter per accontentare MourinhoIl calciomercato di gennaio è sempre più vicino alla sua apertura ufficiale e tante operazioni sono in piedi per completare le rose delle big. In particolare, ...

Calciomercato, Juventus: pronti 35 milioni per Scamacca, slitta il rinnovo di Dybala. Inter su Digne e Ginter Eurosport IT Non solo la Juve su Mitrovic Non c'è solo la Juventus su Alkesandar Mitrovic. La punta della Serbia e del Fulham piace molto anche al Bologna che vuole affiancare ad Arnautovic un'altra punta di peso.

Juve social: Dybala e Bonucci al top, Ronaldo primo al mondo E’ stata svelata la classifica dei giocatori più social al mondo. C’è tanta Juve nelle prime posizioni in Italia Ronaldo batte Messi e Neymar nella classifica dei giocatori più social nel mondo del ca ...

