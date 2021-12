Wanda Nara pronta a lanciare la linea di costumi, i fan: “Una Barbie grazie a... (Di lunedì 27 dicembre 2021) La moglie di Mauro Icardi amplia i suoi affari come imprenditrice: in arrivo la sua personale collezione di costumi Leggi su golssip (Di lunedì 27 dicembre 2021) La moglie di Mauro Icardi amplia i suoi affari come imprenditrice: in arrivo la sua personale collezione di

Advertising

ArtMorelli : buon natale da wanda nara e mauro icardi - DesioG17 : @soyEsauritaa Icardi è la bambola gonfiabile di Wanda Nara non è un giocatore - marco_rogerio_ : Dubai è solo caldo e shopping se segui gli influencer scemi alla Wanda Nara... Altrimenti, in teoria e in pratica… - casacolbino : RT @dea_channel: buon Santo Stefano con la divina Wanda Nara ???????????? - mazzialex14 : @gyn_lemon Eecco da chi copia le foto Wanda Nara. -