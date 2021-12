Sensi | il futuro è un rebus | la mossa dell’Inter per il centrocampista

(Di lunedì 27 dicembre 2021)non trova spazio nello scacchiere di Inzaghi, l’Inter gli ha lasciato carta bianca per decidere il proprioStefanonon trova spazio all’interno dello scacchiere di Simone Inzaghi. Al di là dei problemi fisici, ilviene visto dall’allenatore quasi come un’alternativa anche alle riserve e per questo potrebbe decidere di cambiare aria. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter avrebbe lasciato carta bianca al calciatore per decidere il proprio. Restare o andare via a gennaio, deciderà. Ovviamente, in caso di partenza, sarà in prestito. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Sensi futuro

Stefano Sensi, centrocampista dell'Inter, potrebbe decidere di rimanere a Milano per scalare le gerarchie del tecnico nerazzurro Inzaghi ...