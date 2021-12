Scoperto un maxi arsenale con fucili, mitraglie, bombe a mano e plastico in una villa in centro (Di lunedì 27 dicembre 2021) Pistole, fucili, mitraglie e bombe a mano. Facevano parte di un vero e proprio arsenale Scoperto dagli agenti della sezione criminalità organizzata della squadra mobile di Latina e del commissariato di Fondi in un’abitazione Sette persone risultano indagate dopo il ritrovamento di un pericolosissimo arsenale composto da centinaia tra armi e proiettili, ma anche sostanze L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 27 dicembre 2021) Pistole,. Facevano parte di un vero e propriodagli agenti della sezione criminalità organizzata della squadra mobile di Latina e del commissariato di Fondi in un’abitazione Sette persone risultano indagate dopo il ritrovamento di un pericolosissimocomposto da centinaia tra armi e proiettili, ma anche sostanze L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

maxi_ran : @86_longo Hai scoperto l’acqua calda - ViViCentro : Scoperto maxi-deposito di merce illegale nascosto sotto un condominio #deposito #Maxi #merce #Scoperto… - sinapsinews : PALERMO: SCOPERTO MAXI-DEPOSITO DI MERCE ILLEGALE - annaconcetta48 : @ottogattotto Se hanno scoperto questa maxi truffa con i controlli,perché non controllano tutti i lavori oggetto di… - elenamaconi : @robyg70 In realtà siamo in guerra, perché ho contestato 2 maxi bollette Eni con unione consumatori. Il problema è… -