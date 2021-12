Le mascherine Ffp2 diventano obbligatorie: ecco dove bisogna portarle (Di martedì 28 dicembre 2021) ROMA – . Sono obbligatorie su tutti i mezzi di trasporto pubblici, sia quelli a lunga percorrenza sia quelli per spostarsi dentro le città. Mascherina Ffp2 inoltre nei cinema e agli eventi sportivi, nonché (come detto) sui mezzi di trasporto. Il governo valuta l’introduzione di prezzi calmierati L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Il mondo del cinema attacca Franceschini Zlatan Ibrahimovic testimonial contro il Covid per Regione Lombardia Renzi plaude al vaccino anti Covid Zingaretti si vaccinerà con Astrazeneca: “Lo farò senza paura” Rasi, possibile da gennaio in Italia una cura con la pillola Pfizer Si valutano la mascherina all’aperto e il tampone ai vaccinati Leggi su webmagazine24 (Di martedì 28 dicembre 2021) ROMA – . Sonosu tutti i mezzi di trasporto pubblici, sia quelli a lunga percorrenza sia quelli per spostarsi dentro le città. Mascherinainoltre nei cinema e agli eventi sportivi, nonché (come detto) sui mezzi di trasporto. Il governo valuta l’introduzione di prezzi calmierati L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Il mondo del cinema attacca Franceschini Zlatan Ibrahimovic testimonial contro il Covid per Regione Lombardia Renzi plaude al vaccino anti Covid Zingaretti si vaccinerà con Astrazeneca: “Lo farò senza paura” Rasi, possibile da gennaio in Italia una cura con la pillola Pfizer Si valutano la mascherina all’aperto e il tampone ai vaccinati

Advertising

ladyonorato : Efficacia delle mascherine (incluse le FFP2) 1/ - fattoquotidiano : Caos FFP2: le mascherine più protettive diventano obbligatorie, ma senza prezzo calmierato. Costi moltiplicati per… - petergomezblog : #FFP2: le mascherine più protettive diventano obbligatorie, ma senza prezzo calmierato. Costi moltiplicati per le f… - Silviettosa : Se gentilmente TUTTI GLI ITALIANI che NON fanno uso di mezzi pubblici possono EVITARE di comprare mascherine FFP2 p… - valefarcu7 : Comunque l’hanno detto tardi di usare le mascherine ffp2 perché davvero sei protetto dal covid ma è perchè muori per asfissia -