Caos centri vaccinali, consigliere comunale Lambiase: "Scene insopportabili" (Di lunedì 27 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – "L'hub vaccinale di Sant'Eustachio, la zona più popolosa della città e' un Caos": la denuncia è del consigliere comunale capogruppo del M5s, Catello Lambiase che scrive "Dopo aver chiuso il 23,24,25 e 26 dicembre e con soli tre giorni aperti (27,28 e 29) dalle 15 alle 17 era più che attendibile che la situazione divenisse esplosiva" mostrando una foto che esplica l'assembramento davanti alla struttura e la necessità di fare intervenire la polizia per sedare gli animi". "Da un lato si sconsigliano gli assembramenti e dall'altro si costringono i cittadini ad accalcarsi senza alcun ordine a fare la fila per la terza dose – scrive Lambiase – Purtroppo sono stato facile profeta ma in questa città si corre ai ripari solo dopo i disservizi". L'esponente del movimento ...

