Bacoli: il sindaco diffida i commercianti morosi sui tributi (Di lunedì 27 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBacoli (Na) – Quattro nuove diffide di chiusura per bar e ristoranti di Bacoli che hanno accumulato 150mila euro di debito con le casse comunali sono state emesse dal sindaco, Josi Gerardo Della Ragione. Risultano non pagati in particolare i tributi relativi alla Tari e al consumo dell'acqua. "È una piaga sociale che deve finire. E' il vero cancro della nostra città – ha riferito il sindaco –. Quello di pretendere i tributi dai lavoratori, dalle famiglie, dai pensionati, e "dimenticarsi", invece, di chi incassa di più. E che, non pagando le tasse, ha maturato un debito sempre maggiore verso il popolo bacolese". Il Comune di Bacoli lotta contro il dissesto finanziario e nel 2018 l'amministrazione guidata da Giovanni Picone fu sfiduciata ...

