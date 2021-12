"Vi dico perché Allegri è tornato alla Juve ..." (Di domenica 26 dicembre 2021) Fabio Capello a gamba tesa su Massimiliano Allegri e sulla sua scelta di tornare ad allenare la Juventus. L'ex tecnico di Roma, Real Madrid e Milan, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha punto il livornese: "Allegri ha fatto un errore a tornare alla Juventus Confermo. Avevo detto che sarebbe diventato un ombrellone, avrebbe attirato tutte le critiche. E così è ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 26 dicembre 2021) Fabio Capello a gamba tesa su Massimilianoe sulla sua scelta di tornare ad allenare lantus. L'ex tecnico di Roma, Real Madrid e Milan, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha punto il livornese: "ha fatto un errore a tornarentus Confermo. Avevo detto che sarebbe diventato un ombrellone, avrebbe attirato tutte le critiche. E così è ...

Debora Pelamatti, moglie Max Pezzali/ 'Ero vittima di amore malato, ex mi picchiava' Gli dico che lo amo' . Max Pezzali/ "Roma nel cuore negli anni novanta, vi spiego perché.." L'ex di Debora Pelamatti le mandava messaggi furibondi , dicendo che Max era solo un ciccione tatuato, che ...

