Temi Spa finanzia il restauro di un dipinto del Museo di Capodimonte

Leggi su ildenaro

(Di domenica 26 dicembre 2021) Sarà restaurato il“L’annunciazione e Santi Giovanni Battista e Andrea” di Filippino Lippi conservato nele Real Bosco dia Napoli. Ilsaràto dall’aziendaspa, attivo nel settore della logistica, che ha già contribuito in passato aldi opere d’arte dele, in particolare a “Il Ritratto dell’Infante Francesco di Borbone”,di Elisabeth Vigée Le Brun, aderendo al progetto “Rivelazioni – Finance for Fine Arts” promosso da Borsa Italiana, tramite il meccanismo dell’Art Bonus che prevede agevolazioni fiscali per i mecenati (detrazione fiscale del 65%). “Ringrazio l’aziendaSpa per aver volutore il...