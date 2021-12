Piatti: «Sinner impara di più quando perde. E reagisce sempre, come dopo Tiafoe» (Di domenica 26 dicembre 2021) Sta per riprendere la stagione del tennis. Riccardo Piatti, il coach di Sinner, ha rilasciato un’intervista a Supertennis. «L’aspetto più importante per me è constatare che quando lui perde una partita “brutta”, poi reagisce sempre bene». Piatti porta come esempio di “resilienza” e reattività agonistica di Sinner la sconfitta con Tiafoe. È stata importantissima. Se avesse vinto, sarebbe diventato numero 7 del mondo. Invece l’ha persa. Ma ha capito perché ha perso. E la prossima volta non la perde più, di sicuro non la perde in quel modo: lui deve passare da momenti così. impara di più quando perde. Secondo ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 26 dicembre 2021) Sta per riprendere la stagione del tennis. Riccardo, il coach di, ha rilasciato un’intervista a Supertennis. «L’aspetto più importante per me è constatare cheluiuna partita “brutta”, poibene».portaesempio di “resilienza” e reattività agonistica dila sconfitta con. È stata importantissima. Se avesse vinto, sarebbe diventato numero 7 del mondo. Invece l’ha persa. Ma ha capito perché ha perso. E la prossima volta non lapiù, di sicuro non lain quel modo: lui deve passare da momenti così.di più. Secondo ...

