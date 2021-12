Perché l’Iran fatica a controllare le milizie in Iraq (Di domenica 26 dicembre 2021) l’Iran sta lavorando per raffreddare tensioni in Iraq, dove partiti/milizia sciiti collegati con vari livelli di legami a Teheran rischiano di finire fuori controllo e destabilizzare un Paese la cui importanza nell‘architettura degli equilibri mediorientali è fondamentale — come nei giorni scorsi ha spiegato anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in visita a Baghdad. La Repubblica islamica ha facilitato la creazione di quelle entità interne al contesto sociale, economico, politico e militare iracheno e non solo. Lo ha fatto secondo un piano di diffusione di influenza a livello regionale studiato dal defunto capo della Quds Force (l’unità di élite che si occupa delle operazioni all’estero dei Pasdaran), il generale Qassem Soleimani, su cui fluttua un’aurea epica rafforzata dall’uccisione in un attacco aereo assassino americano, avvenuto nel ... Leggi su formiche (Di domenica 26 dicembre 2021)sta lavorando per raffreddare tensioni in, dove partiti/milizia sciiti collegati con vari livelli di legami a Teheran rischiano di finire fuori controllo e destabilizzare un Paese la cui importanza nell‘architettura degli equilibri mediorientali è fondamentale — come nei giorni scorsi ha spiegato anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in visita a Baghdad. La Repubblica islamica ha facilitato la creazione di quelle entità interne al contesto sociale, economico, politico e militare iracheno e non solo. Lo ha fatto secondo un piano di diffusione di influenza a livello regionale studiato dal defunto capo della Quds Force (l’unità di élite che si occupa delle operazioni all’estero dei Pasdaran), il generale Qassem Soleimani, su cui fluttua un’aurea epica rafforzata dall’uccisione in un attacco aereo assassino americano, avvenuto nel ...

