Mattarella | donne simbolo cammino Repubblica | femminicidio piaga inaccettabile**

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 26 dicembre 2021) Roma 26 dic. (Adnkronos) - Lina Merlin, Nilde Iotti, Liliana Segre, Tina Anselmi, Luana D'Orazio, Samantha Cristoforetti. Seicon storie diverse, che rappresentano l'orgoglio dell'Italia, i passi in avanti compiuti dallanei 75 anni di storia e quelli ancora da compiere. Le ha ricordate il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, nel suo discorso per la cerimonia al Quirinale per la Festa del 2 giugno del 2021, 75/mo anniversario della. "Lina Merlin, pioniera della dignità femminile". Nilde Iotti, prima donna ad essere eletta alla presidenza della Camera con una scelta che proprio per questo segnò "un passo decisivo nell'affermazione del protagonismo dellenella vita delle istituzioni". E se "l'Italia di oggi, anche sul piano dei diritti civili, è più matura e consapevole, migliore di ...