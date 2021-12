Kjaer 'io al meglio al Milan, tornerò più forte di prima' (Di domenica 26 dicembre 2021) Al Milan si sente al meglio e costretto allo stop forzato dopo l'intervento al ginocchio vuole tornare a volare alto. Simon Kjaer traccia un bilancio del 2021 e guarda al prossimo anno anche in vista ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 26 dicembre 2021) Alsi sente ale costretto allo stop forzato dopo l'intervento al ginocchio vuole tornare a volare alto. Simontraccia un bilancio del 2021 e guarda al prossimo anno anche in vista ...

Advertising

AnStorti : @NandoPiscopo1 @J__kcaj Kjaer per me leggermente meglio di tomori più perché il fattore leadership da voi impatta p… - AnStorti : @J__kcaj @NandoPiscopo1 Tomori non ha fatto meglio di kjaer per me quest’anno - GargAzazel : @NandoPiscopo1 @jeanpauldl1998 Hanno anche una rosa più esperta, noi a parte Kjaer e Ibra e Giroud abbiamo una rosa… - giugnolo98 : @SevenUp89 @MaldiniLos Speriamo non arrivi lui , ma se arriva un mancino é meglio perché non l abbiamo di livello… - aleconti74 : @SimoneCristao No.. 1º) doppione come caratteristiche di Romagnoli 2º) per me tomori rende meglio a sin..per cui c… -