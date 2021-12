Inter, prima cessione ufficiale: sorridono le casse nerazzurre (Di domenica 26 dicembre 2021) prima dell’inizio della sessione invernale l’Inter ha già portato a termine la prima cessione. Il Reims ha acquistato Andrew Gravillon. In vista della sessione invernale l’Inter è al lavoro soprattutto per le uscite e solo poi potrà accumulare il ‘tesoretto’ necessario per acquistare eventualmente nuovi giocatori. Nella formazione di Simone Inzaghi ci sono alcuni nomi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 26 dicembre 2021)dell’inizio della sessione invernale l’ha già portato a termine la. Il Reims ha acquistato Andrew Gravillon. In vista della sessione invernale l’è al lavoro soprattutto per le uscite e solo poi potrà accumulare il ‘tesoretto’ necessario per acquistare eventualmente nuovi giocatori. Nella formazione di Simone Inzaghi ci sono alcuni nomi Questo articolo è comparso nella sua versione originale,sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Inter : ?? | TEAM Per la prima volta nella sua storia in @SerieA, l'Inter ha vinto sei partite consecutive senza subire al… - OptaPaolo : 100 - Per la prima volta nella sua storia in Serie A l'Inter ha segnato 100 gol in un singolo anno solare, superato… - FBiasin : La possibile prima maglia #Inter 22/23 secondo #footyheadlines. Difficile dire se sarà davvero questa, ma, a presc… - infoitsport : Ecco il vero Dumfries, TS: “Prima prestazioni altalenanti, ora l’Inter può festeggiare” - drezzoni : RT @cippiriddu: Ho passato un buon Natale perché sono riuscito a pensare a quello che ho piuttosto che a quello che non ho. Ne sono succe… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter prima Inter, ufficiale: Gravillon resta al Reims a titolo definitivo ... che in Italia ha indossato le maglie di Benevento, Pescara e Ascoli, e che con Inter e Sassuolo ... Una condizione soddisfatta prima della sosta nel match pareggiato 1 - 1 contro il Marsiglia. Gravillon ...

Calciomercato: Inter. Gravillon ufficialmente un giocatore del Reims ... che in Italia ha indossato le maglie di Benevento, Pescara e Ascoli, e che con Inter e Sassuolo ... Una condizione soddisfatta prima della sosta nel match pareggiato 1 - 1 contro il Marsiglia. Gravillon ...

Inter, prima parte di stagione da applausi: numeri da capogiro Inter Dipendenza Inter, ufficiale: Gravillon resta al Reims a titolo definitivo REIMS (Francia) - In prestito dall'estate scorsa dall'Inter, Andreaw Gravillon è ufficialmente un giocatore del Reims. Il 23enne difensore francese nato in Guadalupa, che in Italia ha indossato le mag ...

Ufficiale, l'Inter cede Gravillon: resta a titolo definitivo al Reims Il 23enne difensore originario della Guadalupa, già in prestito al club francese, ha firmatto un contratto valido fino al 30 giugno 2025 ...

... che in Italia ha indossato le maglie di Benevento, Pescara e Ascoli, e che cone Sassuolo ... Una condizione soddisfattadella sosta nel match pareggiato 1 - 1 contro il Marsiglia. Gravillon ...... che in Italia ha indossato le maglie di Benevento, Pescara e Ascoli, e che cone Sassuolo ... Una condizione soddisfattadella sosta nel match pareggiato 1 - 1 contro il Marsiglia. Gravillon ...REIMS (Francia) - In prestito dall'estate scorsa dall'Inter, Andreaw Gravillon è ufficialmente un giocatore del Reims. Il 23enne difensore francese nato in Guadalupa, che in Italia ha indossato le mag ...Il 23enne difensore originario della Guadalupa, già in prestito al club francese, ha firmatto un contratto valido fino al 30 giugno 2025 ...