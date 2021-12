Empoli: morto in giardino per Natale. Ipotesi: intossicazione etilica (Di domenica 26 dicembre 2021) Aveva solo 41 anni è stato trovato privo di vita nel primo pomeriggio di ieri, Natale 2021, nel giardino della casa dove abitava a Empoli (Firenze). Secondo la polizia, il decesso sarebbe da collegare a un'intossicazione etilica L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 26 dicembre 2021) Aveva solo 41 anni è stato trovato privo di vita nel primo pomeriggio di ieri,2021, neldella casa dove abitava a(Firenze). Secondo la polizia, il decesso sarebbe da collegare a un'L'articolo proviene da Firenze Post.

