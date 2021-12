Covid | 24 883 positivi | 81 morti | aumentano i ricoveri

(Di domenica 26 dicembre 2021) Sono 24.883 i casi diindividuati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri i casi erano stati 54.762. Le vittime, secondo i dati del ministero della Salute, sono 81, mentre ieri erano state 144. I ...

Advertising

repubblica : Covid, nelle ultime 24 ore 24.883 nuovi casi e 81 decessi. Il tasso di positivita' sale all'11,5% - fattoquotidiano : Covid, i dati: a Santo Stefano 24.883 nuovi casi e 81 decessi. Crolla il numero di tamponi e raddoppia il tasso di… - SkyTG24 : #Covid, news. Bollettino di oggi: 24.883 casi, 81 morti. Tasso positività all'11,5%. LIVE - vivereitalia : Covid, 24.883 nuovi casi e 81 decessi in 24 ore - sportli26181512 : Coronavirus, il bollettino: 24.883 nuovi casi, 81 morti: 24.883 casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 883

Sono 24.i casi positivi alnelle ultime ore (ieri erano 54.762, il massimo dall'inizio della pandemia). I tamponi processati sono 217.052 (ieri il record di 969.752), con un'impennata del tasso di ...Sono 24.i casi diindividuati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri i casi erano stati 54.762. Le vittime, secondo i dati del ministero della Salute, sono 81, mentre ieri erano state 144. Sono 516.Covid Italia, 24883 casi con pochi test: balzo del tasso di positività (11,5%). Sono 81 i morti. Aumentano i ricoveri ...Ministero Salute, forte aumento per tasso positività e ricoveri reparti ordinari. Poco più di 217mila i tamponi - picenotime.it - IT ...