Ciclocross | Coppa del Mondo 2021 | a Dendermonde vince Zoe Backstedt | due italiane in top-10

La britannica Zoe Backstedt fa sua la gara junior della Coppa del Mondo di Ciclocross 2021 di Dendermonde, con la campionessa del Mondo di categoria su strada che ha dominato la gara in lungo e in largo già dal primo giro, distanziando di 51" l'olandese Leonie Bentveld. Col passare dei giri la britannica non ha fatto altro che aumentare il proprio divario, chiudendo in 39'40", distanziando di 1'48" Bentveld, ancora seconda alle spalle della rivale per la terza volta in tre appuntamenti, con il podio completato dalla belga Xaydee Van Sinaey, giunta a 2'07". Bene anche le azzurre Federica Venturelli e Valentina Corvi, rispettivamente ottava e nona, arrivate insieme a 3'52" dalla vincitrice. Nel pomeriggio le gare elitè, con il primo atto dell'anno della sfida a tre tra ...

