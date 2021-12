Tragedia in Algeria | calciatore 30enne muore in campo

(Di sabato 25 dicembre 2021) Unascuote il calcio algerino. Sofiane Loukar,di 30 anni, è morto durante la partita di seconda divisione che si disputava a Orano tra il team locale e l’Mc Saida. Secondo i media algerini, il giocatore è stato inizialmente soccorso per un trauma cranico dopo uno scontro di gioco. Poco dopo è tornato al suo posto ma una decina di minuti più tardi è crollato a terra, sembra per un attacco cardiaco. Inutili i soccorsi di fronte ad un pubblico sconvolto per l’accaduto. SportFace.

Tragedia nel calcio algerino: un calciatore di 30 anni, Sofiane Loukar, è morto in campo durante una partita di seconda divisione ...Una tragedia sotto gli occhi attoniti dei compagni di squadra. In Algeria, mentre era in corso una partita di seconda divisione tra la squadra locale di Orano e l'Mc Saida, un giocatore ha perso la vi ...