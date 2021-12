Terza dose, gli effetti collaterali più comuni del vaccino booster con Pfizer e Moderna (Di sabato 25 dicembre 2021) Nel periodo pre-natalizio c’è stata un’ondata incredibile di vaccinazioni, probabilmente legate alle nuove restrizioni anti-Covid messe in atto dal governo. La maggior parte dei vaccini sono stati Pfizer e Moderna, utilizzati in particolare per la dose booster. Per questa Terza dose, inoltre c’è un buon tasso di copertura: è stata effettuata dal 54,16% della popolazione potenzialmente oggetto di dose booster. Per quanto riguarda gli over 80, il 70% circa è coperto da tutte e 3 le dosi. La regione che ha il più alto numero di persone con tripla copertura è la Lombardia, con i suoi quasi 3 milioni. Subito dietro c’è il Lazio, la Campania e il Veneto. Il vaccino, però, può dare anche degli effetti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 25 dicembre 2021) Nel periodo pre-natalizio c’è stata un’ondata incredibile di vaccinazioni, probabilmente legate alle nuove restrizioni anti-Covid messe in atto dal governo. La maggior parte dei vaccini sono stati, utilizzati in particolare per la. Per questa, inoltre c’è un buon tasso di copertura: è stata effettuata dal 54,16% della popolazione potenzialmente oggetto di. Per quanto riguarda gli over 80, il 70% circa è coperto da tutte e 3 le dosi. La regione che ha il più alto numero di persone con tripla copertura è la Lombardia, con i suoi quasi 3 milioni. Subito dietro c’è il Lazio, la Campania e il Veneto. Il, però, può dare anche degli...

Advertising

stanzaselvaggia : Per chi non riesce a prenotare la terza dose, soprattutto in Lombardia: andate negli hub senza prenotazione, in que… - borghi_claudio : Ma chi fa la terza dose è a posto... Ah no... - ladyonorato : A New York super-cluster di infezioni nell’Università col 97% di vaccinati. Tutti i contagiati dalla #Omicron erano… - Amarillys84 : Zia di marito: 'la mia amica ha fatto il covid anche se ha fatto la terza dose!' Io: 'quanti anni ha la tua amica?'… - MatteoBandit2 : Amica di mia madre (over70)'ho avuto una pleurite, un inizio di polmonite ed una trombosi..e non ho potuto fare la… -