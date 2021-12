Calciomercato Inter | Inzaghi si è innamorato | colpo immediato?

(Di sabato 25 dicembre 2021) I campionati italiani sono in pausa: chi per la sosta natalizia e chi si è dovuto arrendere, invece, all’ondata incessante di contagi da Covid-19, con la variante Omicron sempre più imperante. Il calcio è in pausa e riprenderà solo nei primi giorni di gennaio 2022. Uno stop che, tra una fetta di panettone ed un brindisi, sarà completamente deputato alinvernale che, puntualmente, apre i battenti nel primo mese del nuovo anno. Diverse le trattative che vedono impegnati i club di Serie A, con i rispettivi direttori sportivi scesi in campo, dopo il mercato più fertile della bella stagione, con l’obiettivo di regalare ai propri tecnici dei tasselli importanti per giungere, nel mese di maggio, ai target prestabiliti. Si muovono le grandi e le piccoli del nostro calcio. Ildell’ha due obiettivi: rafforzare ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, #Dimarco rinnova fino al 2026 - cmdotcom : #Plusvalenze, tutte le volte che l'#Atalanta ha 'aiutato' l'#Inter: 19,5 milioni pompati nei conti interisti, per z… - junews24com : Suarez, tentazione MLS: Beckham lo chiama all’Inter Miami. Ultime - junews24com : Calciomercato Juve: tentativo dell’Inter per l’attaccante. La situazione - fcin1908it : Romano: “Inter, ora i rinnovi di Brozovic e Perisic: le situazioni. Il colpo Bremer…” -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

Commenta per primo Come anticipato da.com, l'è da tempo al lavoro per Gleison Bremer. Ma secondo il Corriere dello Sport ci sarebbe due problemi per il club nerazzurro: l'alta valutazione fatta dal Torino e la ...L'si appresta ad affrontare ilcon alcune operazioni da portare a termine in entrata come in uscita. Tutti gli affari in piedi per i nerazzurriL'di Simone Inzaghi aumenta i ...In sede di calciomercato di gennaio si dovrò operare in modo da assicurare ... già affiancato da Tifosy nella tentata scalata all’Inter di Suning, scalata naufragata a gennaio di fronte alla richiesta ...Beppe Marotta ha fin dall'inizio guardato a un futuro italiano. Economicamente sostenibile, composto di talento, prospettiva ...