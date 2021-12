Bar e ristoranti | obbligo Super Green Pass anche al bancone | come funziona e tutte le regole

(Di sabato 25 dicembre 2021) Dal 30 dicembre il decreto legge Festività introduce nei bar e neil’diper accedere,al. Non sarà più sufficiente, dunque, il normaleche si può ottenerecon il tampone, ma sarà possibile entrare in un esercizio commerciale della ristorazione,solo per consumare un caffè al banco, solo se muniti di unche attesti la vaccinazione o la guarigione dal Covid. Questa una delle nuove misure del Governo per contrastare la recrudescenza di casi di Covid-19. SportFace.

Dalla durata del Green pass alle mascherine , fino a cinema, palestre,ora riservati a chi ha fatto il vaccino: vediamo allora tutte le date , con le misure, in vigore dal 23 ...Read More In Evidenza Super green pass, obbligo inanche al bancone. Ffp2 su mezzi trasporto 23 Dicembre 2021 Estensione dell'obbligo di Super green pass - in possesso di vaccinati e ...Dal 30 dicembre il decreto legge Festività introduce nei bar e nei ristoranti l’obbligo di Super Green Pass per accedere, anche al bancone. Non sarà più sufficiente, dunque, il normale green pass che ...Dal 30 dicembre e fino al 31 marzo , data della fine dello stato di emergenza, sarà necessario esibire il Super Green Pass rafforzato nei bar, ristoranti e locali al chiuso anche per consumare cibi o ...