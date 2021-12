Russia multa Google per 98 mln di dlr per contenuti vietati

Advertising

Venerdì un tribunale di Mosca ha inflitto a Google una pesanteper non aver rimosso contenuti illegali. L'azienda statunitense è stata multata per 7,2 miliardi di rubli (98 milioni di dollari, 86 milioni di euro), ha reso noto il servizio stampa della corte ...... giovedì 23 dicembre , di aver approvato unada 3 milioni di rubli, ovvero 41.000 dollari, contro il social network Twitter per non aver eliminato i contenuti che laritiene illegali. Si ...MOSCA, 24 DIC - Venerdì un tribunale di Mosca ha inflitto a Google una pesante multa per non aver rimosso contenuti illegali. (ANSA) ...Apple ha deciso di portare in tribunale la Russia per la richiesta di modificare le policy di pagamento sull'App Store: che cosa sta succedendo ...