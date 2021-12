Rai 2 non va… Fuortes. La sfida dell’Ad è rilanciare la Rete. Oggi ridotta a riserva indiana sovranista (Di venerdì 24 dicembre 2021) Questa settimana ci dedichiamo a Rai 2, la Rete cadetta della tv di Stato, fresca di festeggiamenti del 60° anniversario. Il secondo canale ha attraversato varie fasi della storia del servizio pubblico e forse in questi ultimi anni ne simboleggia meglio la crisi. Perché questo? Perché almeno da 20 anni a questa parte, dai tempi cioè in cui la Rai era governata da Pier Luigi Celli e Roberto Zaccaria, una delle mission di Viale Mazzini era quella di contattare il pubblico giovane attraverso una Rete televisiva; e a chi toccava l’arduo compito? Sempre a Rai 2, e questo già dalla fine degli anni ‘90. In parte gli ultimi anni d’oro di Rai 2 coincisero proprio con quel periodo, ovvero quando andò in mano a Carlo Freccero che la trasformò in una Rete corsara, dura, politicamente battagliera e antiberlusconista. Paradossalmente una scelta così ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 24 dicembre 2021) Questa settimana ci dedichiamo a Rai 2, lacadetta della tv di Stato, fresca di festeggiamenti del 60° anniversario. Il secondo canale ha attraversato varie fasi della storia del servizio pubblico e forse in questi ultimi anni ne simboleggia meglio la crisi. Perché questo? Perché almeno da 20 anni a questa parte, dai tempi cioè in cui la Rai era governata da Pier Luigi Celli e Roberto Zaccaria, una delle mission di Viale Mazzini era quella di contattare il pubblico giovane attraverso unatelevisiva; e a chi toccava l’arduo compito? Sempre a Rai 2, e questo già dalla fine degli anni ‘90. In parte gli ultimi anni d’oro di Rai 2 coincisero proprio con quel periodo, ovvero quando andò in mano a Carlo Freccero che la trasformò in unacorsara, dura, politicamente battagliera e antiberlusconista. Paradossalmente una scelta così ...

