Natale: non ci rovinate la festa (Di venerdì 24 dicembre 2021) Tra Madonne baffute, San Giuseppe gay, presepi di pessimo gusto e Babbi Natale «brandizzati». Ma davvero c’è bisogno di tutto questo? Gli ultimi anni della sua vita la mia mamma diceva spesso: «In questo mondo ’un ci capisco più nulla». E aveva ragione. Infatti non era un’affermazione frutto di ignoranza, ma di un profondo e solido senso comune o buonsenso che dir si voglia, che ti segnala quando si sta superando il limite della ragionevolezza. Chissà che cosa avrebbe detto davanti a un vescovo che afferma che Babbo Natale l’ha inventato la Coca Cola, a una Madonna baffuta che tiene in mano il bambino Gesù, a San Giuseppe gay o a un artista contemporaneo che espone un presepe con il ponte Morandi crollato, facendo incazzare giustamente e pesantemente i familiari delle vittime e anche un bel po’ di genovesi. O, ancora, come avrebbe commentato ... Leggi su panorama (Di venerdì 24 dicembre 2021) Tra Madonne baffute, San Giuseppe gay, presepi di pessimo gusto e Babbi«brandizzati». Ma davvero c’è bisogno di tutto questo? Gli ultimi anni della sua vita la mia mamma diceva spesso: «In questo mondo ’un ci capisco più nulla». E aveva ragione. Infatti non era un’affermazione frutto di ignoranza, ma di un profondo e solido senso comune o buonsenso che dir si voglia, che ti segnala quando si sta superando il limite della ragionevolezza. Chissà che cosa avrebbe detto davanti a un vescovo che afferma che Babbol’ha inventato la Coca Cola, a una Madonna baffuta che tiene in mano il bambino Gesù, a San Giuseppe gay o a un artista contemporaneo che espone un presepe con il ponte Morandi crollato, facendo incazzare giustamente e pesantemente i familiari delle vittime e anche un bel po’ di genovesi. O, ancora, come avrebbe commentato ...

