LPL, che colpo di Victory Five: è fatta per Song "Rookie" Eui-jin (Di venerdì 24 dicembre 2021) Victory Five sembra essere riuscita a mettere a segno un bel colpo, almeno stando a quanto riportato da DotEsports. L'organizzazione di esports, infatti, pare essersi assicurata il forte mid-laner Song "Rookie" Eui-jin, ex campione del mondo. I fan di League of Legends conoscono bene Rookie, dato che il giocatore ha militato per ben sei anni con Invictus Gaming. Ora, in vista della Spring Split 2022, Eui-jin si sta per lanciare in una nuova avventura. Sempre stando a quanto riportato dall'autorevole sito, il mid laner avrebbe anche cambiato la sua residenza dalla Corea del Sud alla Cina, in modo tale da non occupare più uno slot di importazione in nessuna squadra della LPL.

