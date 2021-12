La scuola e l’insegnamento di Mattarella e Draghi. Scrive suor Anna Alfieri (Di sabato 25 dicembre 2021) Carissimi tutti, ogni anno la memoria festiva ci aiuta a rinnovare nel cuore e nella mente la certezza che Dio si è incarnato perché la persona ha un valore unico. Da qui la nostra certezza che dedicarci alle persone, facendo quello che possiamo per un mondo più giusto e più equo, in fondo ci avvicina a Dio. Ci rende più umani. In questo spirito desidero augurare a ciascuno di Voi, ai nostri studenti e alle loro famiglie, a tutti i nostri collaboratori un Natale sereno perché profondamente umano. È proprio il senso dell’umano più autentico che ci scomoda dalle nostre certezze e ci lascia la sana inquietudine necessaria per superare un certo “vorrei ma non posso”. “Vorrei ospitarli” forse dissero tra sé e sé gli albergatori “ma non posso”. Una frase che chissà quante volte noi saremo stati costretti a dire a bambini e bambine, giovani studenti e studentesse. Ci resta il dolore ma anche ... Leggi su formiche (Di sabato 25 dicembre 2021) Carissimi tutti, ogni anno la memoria festiva ci aiuta a rinnovare nel cuore e nella mente la certezza che Dio si è incarnato perché la persona ha un valore unico. Da qui la nostra certezza che dedicarci alle persone, facendo quello che possiamo per un mondo più giusto e più equo, in fondo ci avvicina a Dio. Ci rende più umani. In questo spirito desidero augurare a ciascuno di Voi, ai nostri studenti e alle loro famiglie, a tutti i nostri collaboratori un Natale sereno perché profondamente umano. È proprio il senso dell’umano più autentico che ci scomoda dalle nostre certezze e ci lascia la sana inquietudine necessaria per superare un certo “vorrei ma non posso”. “Vorrei ospitarli” forse dissero tra sé e sé gli albergatori “ma non posso”. Una frase che chissà quante volte noi saremo stati costretti a dire a bambini e bambine, giovani studenti e studentesse. Ci resta il dolore ma anche ...

Advertising

SalesianiVomero : “L’educazione è il pane dell’anima”. Giuseppe Mazzini #salesianivomero #salesiani #istituto #vomero #napoli… - vale_diadda : @GandalfGrigioOf Quando ho frequentato la, scuola di specializzazione per l'insegnamento delle scienze ci hanno sco… - ecodellarete : Si va a scuola per imparare a disobbedire. Concordo, è l'unico insegnamento, oltre alle conoscenze disciplinari, ch… - CastellanaCarlo : RT @GildaInsegnanti: Ddl Bilancio: emendamenti deludenti, la mobilitazione continua @rinodime12: 'Nessuno stanziamento aggiuntivo per il r… - Gilda_Bari : RT @GildaInsegnanti: Ddl Bilancio: emendamenti deludenti, la mobilitazione continua @rinodime12: 'Nessuno stanziamento aggiuntivo per il r… -

Ultime Notizie dalla rete : scuola l’insegnamento Carriera degli insegnanti e scuola di alta formazione: entro il 2022 le riforme del Pnrr. BOZZA Orizzonte Scuola