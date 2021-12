Guardiola: «Gli affari sono più importanti del benessere dei calciatori, bisognerebbe scioperare» (Di venerdì 24 dicembre 2021) Pep Guardiola si unisce all’allarme lanciato ieri dal capitano del Liverpool, Jordan Henderson, in merito al calendario troppo intasato della Premier. Bisogna fare qualcosa, ha dichiarato il tecnico del Manchester City, è in ballo il benessere dei giocatori. «Giocatori e dirigenti insieme devono fare qualcosa, perché le parole da sole non bastano. La situazione non cambierà da sola. Uefa, Fifa, Premier League, le televisioni e gli affari sono più importanti del benessere dei giocatori. Ognuno decide per se stesso. Stiamo parlando del benessere dei giocatori, forse i sindacati dovrebbero dire: ‘Ok, non giochiamo finché non risolviamo questa situazione. Parliamo del benessere dei giocatori, ma il nostro è l’unico campionato che non accetta i cinque ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 24 dicembre 2021) Pepsi unisce all’allarme lanciato ieri dal capitano del Liverpool, Jordan Henderson, in merito al calendario troppo intasato della Premier. Bisogna fare qualcosa, ha dichiarato il tecnico del Manchester City, è in ballo ildei giocatori. «Giocatori e dirigenti insieme devono fare qualcosa, perché le parole da sole non bastano. La situazione non cambierà da sola. Uefa, Fifa, Premier League, le televisioni e glipiùdeldei giocatori. Ognuno decide per se stesso. Stiamo parlando deldei giocatori, forse i sindacati dovrebbero dire: ‘Ok, non giochiamo finché non risolviamo questa situazione. Parliamo deldei giocatori, ma il nostro è l’unico campionato che non accetta i cinque ...

