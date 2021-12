GF Vip 6, la ex di Alessandro Basciano pronta a smascherarlo: “La recita è durata poco” (Di venerdì 24 dicembre 2021) L’ex fidanzata di Alessandro Basciano, Erjona Sulejmani, è sul piede di guerra. La bellissima trentenne albanese, influencer ed ex moglie del calciatore Blerim Džemaili, è stata con l’ex di Temptation Island e di Uomini e Donne per tutta la scorsa estate finché a settembre la loro storia non è finita bruscamente. Oggi l’influencer e modella fa sapere a “Casa Chi”: “Alessandro? Si è venduto molto bene ma con me è durata poco la recita, due mesi e l’ho liquidato. Pensa, l’ho portato anche a Fuerteventura, menomale che l’ho rispedito indietro”. Presto entrerà dunque nella Casa del GF Vip per aver un confronto con Basciano? Chissà! Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip 6, la sostituta di Sonia Bruganelli è un’ex gieffina: di chi si ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 24 dicembre 2021) L’ex fidanzata di, Erjona Sulejmani, è sul piede di guerra. La bellissima trentenne albanese, influencer ed ex moglie del calciatore Blerim Džemaili, è stata con l’ex di Temptation Island e di Uomini e Donne per tutta la scorsa estate finché a settembre la loro storia non è finita bruscamente. Oggi l’influencer e modella fa sapere a “Casa Chi”: “? Si è venduto molto bene ma con me èla, due mesi e l’ho liquidato. Pensa, l’ho portato anche a Fuerteventura, menomale che l’ho rispedito indietro”. Presto entrerà dunque nella Casa del GF Vip per aver un confronto con? Chissà! Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip 6, la sostituta di Sonia Bruganelli è un’ex gieffina: di chi si ...

Advertising

GrandeFratello : Per la gioia delle nostre Vip, il parterre maschile si allarga: Alessandro Basciano è un nuovo concorrente di… - ParliamoDiNews : Gf Vip, Jessica Selassìè contro Alessandro: `Mi hai presa in giro` #jessica #selassìè #alessandro #presa #giro - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Alessandro Basciano su Soleil: 'Non si lava e le puzzano i piedi' - Latvcisidiverte : GF VIP6, Le chiacchiere del web di Sophie Codegoni e Roberta Giusti Gf vip: Sophie CODEGONI passa la notte con Ale… - MondoTV241 : GF Vip, 'Soleil non si lava, le puzzano i piedi' Alessandro Basciano si vendica per il 'no' dell'italo-americana?… -