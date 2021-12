Donna uccisa nel camper: il compagno fermato per omicidio (Di venerdì 24 dicembre 2021) E' stato sottoposto a fermo per omicidio aggravato il 28enne Henrique Cappellari, sospettato di aver ucciso la fidanzata, Giulia Rigon, 31 anni, il 17 dicembre a Bassano, all'interno di un camper dove ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 dicembre 2021) E' stato sottoposto a fermo peraggravato il 28enne Henrique Cappellari, sospettato di aver ucciso la fidanzata, Giulia Rigon, 31 anni, il 17 dicembre a Bassano, all'interno di undove ...

Advertising

andreastoolbox : Donna di Asiago uccisa nel camper a Bassano, fermato il compagno per omicidio aggravato | Sky TG24 - infoitinterno : Femminicidio: donna uccisa nel camper - paolochiariello : #Juorno #Donna #uccisa nel camper, il compagno fermato per omicidio - juornoit : #Juorno #Donna #uccisa nel camper, il compagno fermato per omicidio - cjmimun : Donna uccisa nel camper: il compagno fermato per omicidio -