Discoteche, lo sfogo dei gestori per la chiusura del governo: "Colpo di grazia per il nostro settore, ci aspettiamo una decisione sui ristori"

"Eravamo già pronti per lavorare il 31 dicembre con la speranza di compensare una parte dei 4 miliardi di euro di perdite di due anni di chiusura. Ma ecco che in poche ore tutto è stato distrutto. Ci stavamo lentamente riprendendo seguendo le regole imposte dallo stesso governo, ma evidentemente non è bastato. Tutte le attività sono aperte, stadi, teatri, cinema, ma non le Discoteche". Maurizio Pasca, presidente di Silb-Fipe, il Sindacato dei Locali da Ballo, non nasconde la rabbia per la decisione presa dal governo di chiudere le Discoteche fino al 31 gennaio. La stagione 'orribile' delle Discoteche e dei locali da ballo, tra i più penalizzati da due anni di pandemia, sembra non finire mai: l'annuncio della chiusura immediata è arrivato nella serata

