Covid, nessun cambio di colore a Natale. Piemonte a un passo dalla zona gialla, altre 3 Regioni a rischio tra una settimana (Di venerdì 24 dicembre 2021) Non ci saranno cambi di fascia a Natale. Secondo quanto si apprende da fonti qualificate, ogni Regione resterà del colore attuale. Il weekend natalizio, dunque, fotografa l'Italia nella situazione della scorsa settimana, con 7 Regioni in giallo (Liguria, Marche, Veneto, Firuli Venezia Giulia, le province autonome di Trento e Bolzano e la Calabria) e 14 bianche. Molte, però, restano in bilico a causa dei dati in peggioramento con la variante Omicron. E i Governatori stanno pensando comunque a misure autonome di contenimento. Le Regioni a rischio Il Piemonte sta andando verso la zona gialla, altre tre Regioni a rischio tra una settimana. Con i contagi in forte ...

